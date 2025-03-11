Также исполнитель признался, что именно повлияет на его решение. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

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61-летний певец подчеркнул, что вернется на российскую сцену только при двух ключевых условиях: отсутствии у власти Владимира Путина и установлении справедливого мира.

Если этот мир станет продиктованным, я не смогу выступать в России и делать вид, будто все прекрасно. Для меня это должно быть настоящее новое начало,

– подчеркнул артист.

Как известно, такое решение он принял после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Заметим, накануне в российских СМИ появилась информация, что Томас Андерс планирует тур по России. В пропагандистских медиа отмечалось, что гонорар артиста должен был составлять 3,7 миллиона рублей, что равняется около 1,11 миллиона гривен.