Іноді він мені й не потрібен, – Тоня Матвієнко здивувала заявою про стосунки з Арсеном Мірзояном

Однією із відомих пар українського шоубізнесу є співачка Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян. Днями артистка розповіла подробиці про їхні стосунки з коханим.

Зокрема, вона заговорила про романтику у шлюбі, про непорозуміння та спілкування між партнерами. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Коротко про".

Вас також може зацікавити Все не просто, – Тоня Матвієнко висловилась про свій хіт "Кульбаби" та заробіток з пісні

Тоня Матвієнко поділилася, що вони з коханим час від часу влаштовують собі романтичні дозвілля, проте це все залежить від настрою партнерів.

Я не завжди хочу, щоб був такий стан постійного медового місяця. Іноді він мені й не потрібен. Як каже Арсен: "Коли ти вся в роботі, забуваєш про все, все між нами добре",

– розповіла знаменитість.

Вона також зізналася, чи бувають у шлюбі з чоловіком непорозуміння. Виявляється, Мірзоян чудово знає, чим вгодити коханій.

Іноді можу видати якусь претензію: "А чому ти мені давно квіти не купував?" Хоча це навіть не претензія. Просто мені цього хочеться в цей момент, я йому це кажу, і він це робить. Він добре мене знає. Якщо я відчуваю, що чоловік мене не любить, не хоче мене, то не розумію, навіщо мені жити з ним. Я хочу, щоб я була цікава чоловікові,

– додала Матвієнко.

Вона підкреслила, що у стосунках завжди потрібно говорити, чого тобі не вистачає.

Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна