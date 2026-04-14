Така сума у моєму житті вперше, – Тоня Матвієнко зізналася, скільки заробила на хіті "Кульбаби"

У 2024 році пісня Тоні Матвієнко "Кульбаби" несподівано отримала нову хвилю популярності в соцмережах. Сьогодні кліп на ютубі вже зібрав понад 27 мільйонів переглядів.

Вперше співачка розповіла, який дохід принесла їй композиція. Цими подробицями вона поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Вас також може зацікавити Їй стало дуже боляче, – Тоня Матвієнко розповіла, коли дізналася про рак у мами

Тоня Матвієнко зізналася, що роялті від треку "Кульбаби" вже становлять близько 30 тисяч доларів.

Це така сума у моєму житті вперше. Чесно зароблені гроші. Було приємно заробити такі гроші. Точно половина лежить на творчість, кліпи, нові пісні,

– розповіла артистка.

Також вона додала, що після успіху "Кульбаб" минулий рік був дуже насиченим, із великою кількістю концертів, виступів і корпоративів, які теж принесли прибуток.

