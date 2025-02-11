Все не просто, – Тоня Матвієнко висловилась про свій хіт "Кульбаби" та заробіток з пісні

Наприкінці 2024 року пісня Тоні Матвієнко "Кульбаби" неочікувано стала вірусною в соціальних мережах, захопивши слухачів різного віку. Попри те, що композиція була випущена ще два роки тому, справжній успіх до неї прийшов саме зараз.

Нещодавно співачка прокоментувала феноменальну популярність свого треку та поділилася інформацією про отримані прибутки від нього. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Коротко про".

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Річ у тім, що ти ніколи не знаєш, яким буде результат, як пісню сприймуть люди. Окрім самої пісні, є ще певні кроки, які треба робити. Вкласти гроші, наприклад, щоб цю пісню якось далі розкрутити. Це все не просто і не дешево. У мене є якийсь максимум, скільки я можу викласти. Взагалі, мені здається, з людьми завжди можна домовитися,

– поділилася виконавиця.

Вона до того ж висловилась про роялті від прослуховувань за "Кульбаби".

У мене є лейбл, який юридично займається моїми авторськими правами. Некоректно, думаю, розповідати, скільки я заробляю на роялті. А взагалі я ще не заробила, ще не прийшов час,

– зізналася виконавиця.

Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео онлайн

Що відомо про трек "Кульбаби"