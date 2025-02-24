Ми не хочемо звикати до втрат та болю, – Джамала та інші зірки про роковини вторгнення

У треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаменитості поділилися своїми емоціями. Серед них – українські актори, співаки, телеведучі.

Вони висловились про незламність українського народу, вшанували пам'яті загиблих героїв та наголосили на вірі в неминучу перемогу України, пише Show24.

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1096 днів болю, втрат, активної боротьби за незалежність, цінності та право жити вільно на рідній землі. Ми залишаємося вірними своїм принципам та продовжуємо показувати світові, якою має бути країна у 21 столітті,

– написав у своєму інстаграмі співак Артем Пивоваров, висловлюючи шану та вдячність захисникам України.

Особливо проникливим став допис Джамали, яка наголосила, що 24 лютого – це не просто дата, а день, коли життя змінилося назавжди.

Коли кажуть, що, мабуть, ми вже звикли, відповідь завжди одна: ні, ми не звикли. Ми не можемо, не маємо і не хочемо звикати до втрат та болю, звуків ракет, до голосних тривог, які прокладають шлях страху у наші серця,

– підкреслила артистка.

Вона додала, що попри все українці продовжують "жити, любити та вірити у світле майбутнє, де наші діти зростатимуть у мирі".

Акторка Наталка Денисенко опублікувала відео, де в образі з військовими атрибутами декламує вірш Василя Симоненка "Земля кричить. Шинкують кров'ю війни…", зазначивши, що немає таких слів, щоб описати всі почуття за час повномасштабного вторгнення.

"Жодні підступні методи, жодні залякування, перекручування, маніпуляції не вплинуть на мою впевненість, на мій патріотизм та віру у мою країну", – написала Руслана. Співачка окремо звернулася до полеглих героїв: "Слава Героям, які закрили собою Україну і тепер "тримають небо". Вірю, що їх безсмертні душі чують наші молитви! Вони нас не схибили. І ми їх не схибимо".

Оля Полякова поділилася уривком зі свого кліпу "Дякую", назвавши 24 лютого днем болю, пам'яті та сили.

За ці три роки ми бачили не лише страх і горе – ми побачили незламну силу, взаємну підтримку, сміливість і жагу до життя. Воїнів, які ціною власного спокою, а часто й життя, боронять нас,

– зазначила співачка, додавши, що пишається кожним українцем, який не стоїть осторонь і продовжує допомагати попри втому.

Телеведучий Григорій Решетник також долучився до вшанування, висловивши впевненість у перемозі України в цій кровопролитній війні.

Про треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну згадали й інші зірки. Серед них – Злата Огнєвіч, Монатік, Тіна Кароль, Маша Єфросиніна, Ольга Сумська та багато інших.

Що українські зірки пишуть про треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну / Скриншоти з інстаграм-сторіс