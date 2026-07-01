Принцеса Діана, якою її не знав світ: 10 фактів, що здивують навіть фанатів

1 липня принцесі Діані могло б виповнитися 65 років. Її називали "народною принцесою", копіювали її стиль і стежили за кожним кроком. Але навіть сьогодні в її біографії залишаються факти, які здатні здивувати.

Ось як ці, що 24 Канал зібрав для вас в добірку. Ви точно не очікували такого.

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Мріяла стати балериною



Принцеса Діана / Фото getty images



Поки всі бачили в Діані майбктню королеву – принцеса всерйоз захоплювалася балетом і хотіла танцювати професійно. Проте на заваді до професійної кар'єри став високий зріст.



Проте, навіть, коли леді Ді вже стала дружиною Чрльза – її любов до балету не зникла. Вона стала поровителькою Англійського національного балету й часто говорила, що саме танці допомагали їй переживати складні моменти життя.

Не любила школу

Навчання не було її сильною стороною. Діана двічі не склала випускові іспити та залишила школу в 16 років. До університету вона так і не вступила. проте мала безліч талантів: грала на фортепіано та гарно танцювала.



А ще, після школи вона підробляла вихователькою. Вона єдина дружина спадкоємця престолу, яка мала офіційну роботу до шлюбу.

На весільній сукні була несподівана пляма

Навіть королівські весілля не обходяться без форс-мажорів. Просто перед церемонією Діана випадково пролила парфуми на свою легендарну сукню.

Щоб приховати пляму, вона всю дорогу до вівтаря тримала рукою тканину саме в тому місці. Гості були переконані, що це лише прояв хвилювання. Насправді ж принцеса рятувала сукню, яка згодом стала однією з найвідоміших в історії.

Вона свідомо порушувала королівський протокол

Чорні сукні, обійми з незнайомими людьми, рукостискання без рукавичок, звичайна школа для синів, босоніж на спортивних святах — усе це було не дуже "по-королівськи".

Але саме за це її й полюбили. Діана не боялася виглядати живою людиною, а не музейним експонатом у капелюшку.

Обожнювала ABBA

Попри стриманий королівський етикет, улюбленим гуртом принцеси була ABBA. Ще одне нагадування, що навіть у палаці іноді хочеться просто ввімкнути Dancing Queen.

Обрала каблучку з каталогу



Принцеса Діана / Фото getty images



Сьогодні знаменита каблучка із синім сапфіром є однією з найвідоміших прикрас у світі. Але тоді вона викликала чимало подиву.

Діана просто вибрала її з каталогу ювелірного дому Garrard. Жодного ексклюзивного замовлення, жодних особливих привілеїв. Будь-хто, хто мав достатньо грошей, міг купити таку саму. Зараз ця каблучка належить принцесі Кейт.

Прибрала слово "коритися" зі шлюбної обітниці

Діана викреслила зі шлюбної обітниці слово "коритися". Пізніше так само зробили Кейт і Меган.

Називала принца Вільяма "вомбатом"

Після візиту до Австралії Діана придумала Вільяму домашнє прізвисько – "вомбат". Так вона називала його ще з дитинства. Щоправда далі за королівскі стіни це миле прізвиско не виходило і ніхто, окрім принцеси його так ніколи не називав.

Продала свої сукні заради благодійності

У 1997 році принцеса виставила на аукціон 79 своїх найвідоміших суконь. Усі кошти передали на благодійність. Діана завжди була близькою до людей, тому часто відвідувала госпіталі, центри та займалась благодійністю.

Не хотіла бути королевою



Принцеса Діана / Фото getty images



Під час інтерв'ю BBC у 1995 Діана зізнавалася, що не мріє про корону. Натомість хотіла бути "королевою людських сердець". Схоже, саме цей титул і залишився за нею назавжди.

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