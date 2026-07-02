LELÉKA заговорила про стосунки з колегою-бандуристом: "Цілувалась"

Представниця України на "Євробаченні-2026" співачка LELÉKA прокоментувала характер своїх стосунків із бандуристом Ярославом Джусем. Виконавиця зізналася, що між ними дійсно є близькість, однак наразі вона не готова до серйозних кроків.

Після спільного виступу артистів на європейській сцені у Відні в мережі почали активно обговорювати їхній можливий роман. В інтерв’ю для ютуб-каналу Марічки Падалко LELÉKA вперше прокоментувала ці чутки. Артистка підтвердила, що хімія між ними справді існує, і вони навіть цілувалися.

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Попри це, співачка поки що вважає Ярослава лише дуже близьким другом і не планує переводити їхнє спілкування у статус офіційних стосунків.

Вона існує, і це правда. Ярослав дуже хороша людина. Я можу сказати, що він дійсно став мені дуже близьким другом, він мене дуже підтримує. Я не готова визначатися зараз із чимось і називати щось стосунками. Я йому сказала, що дружба, і все! Цілувалась! А я цілувалась і не тільки з ним, ще 10 інших є. Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями,

– пояснила співачка.

Водночас виконавиця наголосила, що наразі загалом не готова до нових романів і потребує часу для себе. Проте в майбутньому вона мріє про створення міцної родини.

Коли я зазираю всередину себе, я розумію, що я зараз не хочу і не готова до стосунків. Мені треба пауза. Я хочу це в перспективі. Я хочу, щоб це були здорові, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім’ю,

– підсумувала знаменитість.

LELÉKA та Ярослав Джусь / фото з інстаграму

Спільний виступ на Євробаченні

Варто нагадати, що творчий тандем LELÉKA та Ярослава Джуся привернув особливу увагу глядачів під час підготовки та виступу на цьогорічному "Євробаченні-2026". Поєднання сучасного вокалу співачки з автентичним звучанням української бандури стало головною особливістю їхнього конкурсного номера. Саме спільна робота над треком, тривалі репетиції та поїздка до Відня неабияк зблизили артистів, що згодом і спровокувало обговорення їхнього ймовірного роману в медіа.

Нагадаємо, що LELÉKA відповіла, чи отримала зауваження за вигук "Слава Україні".

