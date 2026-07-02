После совместного выступления артистов на европейской сцене в Вене в сети начали активно обсуждать их возможный роман. В интервью для YouTube-канала Марички Падалко LELÉKA впервые прокомментировала эти слухи. Артистка подтвердила, что между ними действительно есть химия, и они даже целовались.

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Несмотря на это, певица пока считает Ярослава лишь очень близким другом и не планирует переводить их общение в статус официальных отношений.

Она есть, и это правда. Ярослав – очень хороший человек. Я могу сказать, что он действительно стал мне очень близким другом, он меня очень поддерживает. Я не готова сейчас что-то определять и называть это отношениями. Я ему сказала, что это дружба, и все! Целовалась! А я целовалась не только с ним, есть еще 10 других. Я называю это так: друг с расширенными полномочиями,

– пояснила певица.

В то же время певица подчеркнула, что сейчас в целом не готова к новым романам и нуждается во времени для себя. Однако в будущем она мечтает о создании крепкой семьи.

Когда я заглядываю в себя, я понимаю, что сейчас не хочу и не готова к отношениям. Мне нужна пауза. Я хочу этого в перспективе. Я хочу, чтобы это были здоровые, равноправные отношения, в которых у нас вместе может возникнуть это желание и понимание, что мы вместе хотим семью,

– подытожила знаменитость.

LELÉKA ти Ярослав Джусь / фото из инстаграма

Совместное выступление на "Евровидении"

Стоит напомнить, что творческий тандем LELÉKA и Ярослава Джуся привлек особое внимание зрителей во время подготовки и выступления на "Евровидении-2026" этого года. Сочетание современного вокала певицы с аутентичным звучанием украинской бандуры стало главной особенностью их конкурсного номера. Именно совместная работа над треком, длительные репетиции и поездка в Вену значительно сблизили артистов, что впоследствии и спровоцировало обсуждение их возможного романа в СМИ.

Напомним, что LELÉKA ответила на вопрос, получала ли она замечания за возглас "Слава Украине".

