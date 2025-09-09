Дуейн Кіт "Кеффе Д" Девіс, обвинувачений у вбивстві американського репера Тупака Шакура, стверджує, що Шон Комбс (P. Diddy) пропонував винагороду в 1 мільйон доларів "за голови" Шакура і засновника Death Row Records Шуга Найта.

Про це повідомляє USA TODAY з посиланням на звіт Управління з боротьби з наркотиками, передає Show 24.

Що відомо про вбивство Тупака Шакура?

Тупак Шакур – один із найуспішніших і найвпливовіших реперів. Помер 13 вересня 1996 року у Лас-Вегасі від вогнепальних поранень, отриманих шістьма днями раніше. Йому було 25 років. Вбивство хлопця досі не розкрите.

7 вересня Тупак Шакур і засновник лейбла Death Row Records Шуг Найт перебували у Лас-Вегасі, щоб подивитися бій американського боксера Майка Тайсона. Після бою між членами банди Crips і репером сталася бійка.

Пізніше, коли автомобіль, в якому їхали Шакур і Найт зупинився на червоний світлофор, з іншої машини вийшов чоловік і здійснив 3 пострілів. Тумак отримав поранення в руку, таз і груди. Пізніше він помер у лікарні.