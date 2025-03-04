Зірка "Холостячки" Андрій Шатирко одружився за кордоном

Колишній учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Шатирко повідомив про серйозні зміни в особистому житті. Він одружився зі своєю коханою Катериною Гринько в Лас-Вегасі.

Про свій новий статус Андрій Шатирко повідомив на особистій сторінці, передає 24 Канал. Він опублікував відео з нареченою у весільних образах.

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Колишній учасник "Холостячки" розповів, що одружився у зірковій каплиці в Лас-Вегасі. Церемонію проводив чоловік в образі Елвіса Преслі.



Андрій Шатирко одружився / Фото з інстаграм-сторіз

Андрій Шатирко у важливий день одягнув синій костюм, а його наречена Катерина Гринько – білосніжну довгу сукню на тонких бретелях і довгу фату.

Поки світ сходить з розуму, ми сходили в каплицю й одружилися. Саме так, як у наших дрім-бордах: в серці Лас-Вегаса, а церемонію провів сам Елвіс Преслі (без жартів) у каплиці, де одружувалися Памела Андерсон, Брюс Віліс, Брітні Спірс, Дженніфер Лоренс, Френк Сінатра, Демі Мур, Майкл Джордан та інші,

– поділився Андрій Шатирко.

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Що відомо про Андрія Шатирка

Учасник "Холостячки" з Ксенією Мішиною зараз відомий як блогер і продюсер особистих брендів. Він виїхав за кордон ще до повномасштабного вторгнення та вже не повертався в Україну. Через це рішення Андрія Шатирка критикували в соцмережах.