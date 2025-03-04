Зірка "Холостячки" Андрій Шатирко одружився за кордоном
- Андрій Шатирко, колишній учасник шоу "Холостячка", одружився з Катериною Гринько в Лас-Вегасі.
- Церемонія одруження відбулася в зірковій каплиці, яку проводив чоловік в образі Елвіса Преслі.
Колишній учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Шатирко повідомив про серйозні зміни в особистому житті. Він одружився зі своєю коханою Катериною Гринько в Лас-Вегасі.
Про свій новий статус Андрій Шатирко повідомив на особистій сторінці, передає 24 Канал. Він опублікував відео з нареченою у весільних образах.
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Колишній учасник "Холостячки" розповів, що одружився у зірковій каплиці в Лас-Вегасі. Церемонію проводив чоловік в образі Елвіса Преслі.
Андрій Шатирко одружився / Фото з інстаграм-сторіз
Андрій Шатирко у важливий день одягнув синій костюм, а його наречена Катерина Гринько – білосніжну довгу сукню на тонких бретелях і довгу фату.
Поки світ сходить з розуму, ми сходили в каплицю й одружилися. Саме так, як у наших дрім-бордах: в серці Лас-Вегаса, а церемонію провів сам Елвіс Преслі (без жартів) у каплиці, де одружувалися Памела Андерсон, Брюс Віліс, Брітні Спірс, Дженніфер Лоренс, Френк Сінатра, Демі Мур, Майкл Джордан та інші,
– поділився Андрій Шатирко.
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Що відомо про Андрія Шатирка
Учасник "Холостячки" з Ксенією Мішиною зараз відомий як блогер і продюсер особистих брендів. Він виїхав за кордон ще до повномасштабного вторгнення та вже не повертався в Україну. Через це рішення Андрія Шатирка критикували в соцмережах.