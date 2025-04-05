Ексучасниця "Холостяка" вийшла заміж у США та поділилась відео з церемонії

Учасниця 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Марина Голд вийшла заміж. Вона поділилась відео з церемонії.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки. Весільна церемонія відбулася в місті Малібу, що в штаті Каліфорнія, 4 квітня.

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Наприкінці лютого Марина Голд повідомила, що коханий освідчився їй після п'яти місяців стосунків. Вчора ж закохані одружилися. Весільна церемонія відбулася під час заходу сонця.

І ось я у фаті та білій сукні, стою в Малібу на прекрасному заході сонця. Перед тобою, моя рідна душа. Я на тебе так чекала. Сльози в очах. Тепер ми сім'я! Ми так мріяли,

– написала блогерка.

Марина подякувала усім, хто допоміг організувати свято.

Марину Голд та її обранця привітали з одруженням

"Вау. Будьте щасливими".

"Ви неймовірно красиві як зовні, так і душею. Вітаю вас, множте ваше кохання".

"Мариночко, я пам'ятаю, як ти вмієш радіти за інших, зараз я так рада за тебе. Любові вам вічної! Щастя безмежного!"

"Вітаю, дорога", – написала Надін Медведчук, учасниця "Холостяка-11".

"Приголомшливо! Дуже гарно! Вітаю".

"Вітаю, щасливого сімейного життя".

"Щастя молодим", – написала Саша Мудра, фіналістка "Холостяка-12".

Нагадаємо, раніше інша учасниця 12 сезону проєкту "Холостяк" Олександра Погорєлова повідомила, що виходить заміж. Коханий освідчився дівчині у Києві. Він подарував їй букет білих гортензій та каблучку з діамантом.