Учасницю "Холостяка" звинуватили у жорстокому поводженні з твариною

Учасниця 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Надін Головчук потрапила у скандал після того, як на екрани вийшов 9 випуск проєкту. Модель звинуватили у жорстокому поводженні з твариною.

Надін опублікувала в інстаграмі фото з собакою, яке викликало обурення в мережі, передає 24 Канал. Зауважимо, що дівчина досить швидко видалила світлину, але українці встигли її зберегти.

Надін Головчук показала свою дитячу фотографію, на якій тримає собаку за шерсть і усміхається. Модель написала, що "так буде з кожних хейтером".

Я обожнюю тварин, тому це просто прикол. Усі ми були дітьми,

– додала вона.

Головчук також розповіла історію створення цієї світлини. За словами дівчини, тато побачив, як вона "відсуває песика, щоб він не заважав", коли гралася, і захотів сфотографувати доньку.

Я дякую йому за свій прояв та згадку в майбутньому, яку я зараз дивлюсь і сміюсь. Бо в неї є своя історія. Без агресії,

– зазначила Надін.

Надін Головчук з собакою / Скриншот з інстаграму моделі

Після оприлюднення фото Надін розкритикували у Threads. На ситуацію, зокрема, звернули увагу в UAnimals.

Це не гумор, а жорстокість. І реакція батьків на неї формує подальше світосприйняття дитини. Виховуйте гуманність і вчіть турботи, а не болю,

– наголосили в організації з захисту тварин і довкілля.

В UAnimals відреагували на фото Надін Головчук / Скриншот з Threads

Надін Головчук розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads

Хто така Надін Головчук?