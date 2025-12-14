Надін опублікувала в інстаграмі фото з собакою, яке викликало обурення в мережі, передає 24 Канал. Зауважимо, що дівчина досить швидко видалила світлину, але українці встигли її зберегти.

Надін Головчук показала свою дитячу фотографію, на якій тримає собаку за шерсть і усміхається. Модель написала, що "так буде з кожних хейтером".

Я обожнюю тварин, тому це просто прикол. Усі ми були дітьми,
– додала вона.

Головчук також розповіла історію створення цієї світлини. За словами дівчини, тато побачив, як вона "відсуває песика, щоб він не заважав", коли гралася, і захотів сфотографувати доньку.

Я дякую йому за свій прояв та згадку в майбутньому, яку я зараз дивлюсь і сміюсь. Бо в неї є своя історія. Без агресії,
– зазначила Надін.

Надін ГоловчукНадін Головчук з собакою / Скриншот з інстаграму моделі

Після оприлюднення фото Надін розкритикували у Threads. На ситуацію, зокрема, звернули увагу в UAnimals.

Це не гумор, а жорстокість. І реакція батьків на неї формує подальше світосприйняття дитини. Виховуйте гуманність і вчіть турботи, а не болю,
– наголосили в організації з захисту тварин і довкілля.

Реакція UAnimals на фото Надін ГоловчукВ UAnimals відреагували на фото Надін Головчук / Скриншот з Threads

Надін Головчук розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads

Хто така Надін Головчук?

  • Надін Головчук – фотомодель із Хмельницького.

  • У дописі проєкту "Холостяк" йдеться про те, що "вона з тих з жінок, хто може постояти за себе словом і дією, знає, чого варта і кого хоче бачити поруч".

  • Надін мріє про сім'ю, з якою зможе відчувати спокій і захист. Ідеальний чоловік для моделі – "той, з яким безпечно у всіх значеннях цього слова".

  • Головчук вважає, що в них з Тарасом Цимбалюком може вийти класна історія.