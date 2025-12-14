Надін опублікувала в інстаграмі фото з собакою, яке викликало обурення в мережі, передає 24 Канал. Зауважимо, що дівчина досить швидко видалила світлину, але українці встигли її зберегти.
Читайте також "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком: що відомо про учасниць проєкту
Надін Головчук показала свою дитячу фотографію, на якій тримає собаку за шерсть і усміхається. Модель написала, що "так буде з кожних хейтером".
Я обожнюю тварин, тому це просто прикол. Усі ми були дітьми,
– додала вона.
Головчук також розповіла історію створення цієї світлини. За словами дівчини, тато побачив, як вона "відсуває песика, щоб він не заважав", коли гралася, і захотів сфотографувати доньку.
Я дякую йому за свій прояв та згадку в майбутньому, яку я зараз дивлюсь і сміюсь. Бо в неї є своя історія. Без агресії,
– зазначила Надін.
Надін Головчук з собакою / Скриншот з інстаграму моделі
Після оприлюднення фото Надін розкритикували у Threads. На ситуацію, зокрема, звернули увагу в UAnimals.
Це не гумор, а жорстокість. І реакція батьків на неї формує подальше світосприйняття дитини. Виховуйте гуманність і вчіть турботи, а не болю,
– наголосили в організації з захисту тварин і довкілля.
В UAnimals відреагували на фото Надін Головчук / Скриншот з Threads
Надін Головчук розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads
Хто така Надін Головчук?
Надін Головчук – фотомодель із Хмельницького.
У дописі проєкту "Холостяк" йдеться про те, що "вона з тих з жінок, хто може постояти за себе словом і дією, знає, чого варта і кого хоче бачити поруч".
Надін мріє про сім'ю, з якою зможе відчувати спокій і захист. Ідеальний чоловік для моделі – "той, з яким безпечно у всіх значеннях цього слова".
Головчук вважає, що в них з Тарасом Цимбалюком може вийти класна історія.