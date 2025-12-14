Надин опубликовала в инстаграме фото с собакой, которое вызвало возмущение в сети, передает 24 Канал. Заметим, что девушка довольно быстро удалила фотографию, но украинцы успели ее сохранить.

Надин Головчук показала свою детскую фотографию, на которой держит собаку за шерсть и улыбается. Модель написала, что "так будет с каждым хейтером".

Я обожаю животных, поэтому это просто прикол. Все мы были детьми,

– добавила она.

Головчук также рассказала историю создания этой фотографии. По словам девушки, папа увидел, как она "отодвигает собачку, чтобы он не мешал", когда играла, и захотел сфотографировать дочь.

Я благодарю его за свое проявление и память в будущем, которую я сейчас смотрю и смеюсь. Потому что у нее есть своя история. Без агрессии,

– отметила Надин.

После обнародования фото Надин раскритиковали в Threads. На ситуацию, в частности, обратили внимание в UAnimals.

Это не юмор, а жестокость. И реакция родителей на нее формирует дальнейшее мировосприятие ребенка. Воспитывайте гуманность и учите заботе, а не боли,

– отметили в организации по защите животных и окружающей среды.

Кто такая Надин Головчук?