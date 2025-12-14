Участницу "Холостяка" обвинили в жестоком обращении с животным
- Участницу 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук обвинили в жестоком обращении с животным после публикации фото с собакой.
- На ситуацию обратила внимание организация UAnimals, отметив, что это не юмор, а жестокость, и призвала воспитывать гуманность и заботу.
Участница 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук попала в скандал после того, как на экраны вышел 9 выпуск проекта. Модель обвинили в жестоком обращении с животным.
Надин опубликовала в инстаграме фото с собакой, которое вызвало возмущение в сети, передает 24 Канал. Заметим, что девушка довольно быстро удалила фотографию, но украинцы успели ее сохранить.
Читайте также "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком: что известно об участницах проекта
Надин Головчук показала свою детскую фотографию, на которой держит собаку за шерсть и улыбается. Модель написала, что "так будет с каждым хейтером".
Я обожаю животных, поэтому это просто прикол. Все мы были детьми,
– добавила она.
Головчук также рассказала историю создания этой фотографии. По словам девушки, папа увидел, как она "отодвигает собачку, чтобы он не мешал", когда играла, и захотел сфотографировать дочь.
Я благодарю его за свое проявление и память в будущем, которую я сейчас смотрю и смеюсь. Потому что у нее есть своя история. Без агрессии,
– отметила Надин.
После обнародования фото Надин раскритиковали в Threads. На ситуацию, в частности, обратили внимание в UAnimals.
Это не юмор, а жестокость. И реакция родителей на нее формирует дальнейшее мировосприятие ребенка. Воспитывайте гуманность и учите заботе, а не боли,
– отметили в организации по защите животных и окружающей среды.
Надин Головчук раскритиковали в сети / Скриншоты с Threads
Кто такая Надин Головчук?
Надин Головчук – фотомодель из Хмельницкого.
У заметке проекта "Холостяк" говорится о том, что "она из тех из женщин, кто может постоять за себя словом и действием, знает, чего стоит и кого хочет видеть рядом".
Надин мечтает о семье, с которой сможет чувствовать спокойствие и защиту. Идеальный мужчина для модели – "тот, с которым безопасно во всех значениях этого слова".
Головчук считает, что у них с Тарасом Цымбалюком может получиться классная история.