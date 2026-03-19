Замість лікування – зйомки у "МастерШеф": військова з Прикарпаття опинилась у центрі скандалу

ДБР порушило кримінальну справу щодо військової, яку підозрюють в ухиленні від військової служби. Офіційно вона перебувала на лікуванні, але насправді знімалась у кулінарному шоу.

Це вказано в ухвалі Печерського районного суду Києва. Мова йде про штурманку корабля авіаційного загону однієї з військових частин Києва, уродженку Коломиї.

Військовослужбовиця начебто перебувала на стаціонарному лікуванні з 14 квітня до 16 серпня 2025 року. Однак у процесі розслідування встановили, що з 22 червня до 11 серпня вона фактично перебувала у Київській області, де знімалась у програмі "МастерШеф".

Водночас особі нараховували грошове забезпечення, премія та надбавка за особливості проходження служби за кілька місяців. Через це може бути завдано збитків військовій частині.

Щоб перевірити ці факти, суд дозволив слідчим отримати доступ від мобільного оператора про її дзвінки, повідомлення, місцеперебування та рух коштів.

Проти військовослужбовиці відкрите кримінальне провадження. Її підозрюють в ухиленні від військової служби шляхом обману. Якщо провину особи доведуть, їй загрожуватиме позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Про кого йде мова?

Джерела видання "Українські новини" повідомляють, що це Вікторія Кузнєцова – учасниця 16 сезону шоу "МастерШеф".

На сайті СТБ вказано, що Вікторія Кузнєцова народилась у Коломиї Івано-Франківської області та є колишньою військовослужбовицею.

Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава,

– говорила Вікторія Кузнєцова.

Зазначимо, тим часом переможець 16 сезону шоу "МастерШеф" Олександр Зубко у своїх соцмережах повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ.