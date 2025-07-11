Росіяни знищили студію, в якій Надя Дорофєєва знімала кліп з Позитивом

Вночі 10 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Унаслідок удару постраждала фотостудія, де знімався кліп Наді Дорофєєвої та Позитива.

Через російську атаку студія повністю припинила своє існування. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Наді Дорофєєвої.

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Співачка повідомила, що студію не будуть відновлювати після ракетно-дронової атаки. Та порівняла два фото: перше – кадр з кліпу з Позитивом, друге – моторошну пожежу, що виникла в будівлі.

Студію не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу. Просять лише про одне – підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…

– зізналась Надя Дорофєєва.



Студія, де знімали кліп Дорофєєвої та Позитива / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, 10 липня сталося перше за 5 років возз'єднання Наді Дорофєєвої та Позитива. Артисти представили спільну пісню та кліп "Смак-печаль". Трек наробив галасу у мережі та посів 1 місце серед найпопулярніших відео на ютубі.

Що відомо про атаку на Київ 10 липня?

Вночі 10 липня російські окупанти атакували Україну балістичними, зенітними та крилатими ракетами та "Шахедами". Загалом російських загроз було 415, основним напрямком удару був Київ та область.

Російська атака тривала кілька годин. У Києві зафіксували влучання та падіння уламків, через які виникли пожежі у житлових будинках, складах та інших будинках.

Також ворог атакував інші регіони – Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську та Харківську область.