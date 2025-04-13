Біль пронизує навіть повітря, – українські зірки емоційно реагують на російський удар по Сумах

У Вербну неділю, 13 квітня, росіяни завдали балістичного удару по Сумах, відомо про жертв і поранених. Українські зірки не можуть стримати емоцій та висловлюють співчуття тим, хто у скорботі.

Перша леді України, відомі співаки, ведучі та актори відреагували на цинічний російський удар по мирних людях у Сумах. Знаменитості висловили співчуття постраждалим і сім'ям загиблих, пише Show 24.

Важливо Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар

Олена Зеленська

Перша леді України повідомила, що Росія вдарила по мирних людях просто у вихідний день. Вона закликала партнерів посилити санкції та політичний тиск на країну-агресора, адже лише так можна зупинити зло.

Десятки загиблих – це жах та цинізм, на який здатні лише терористи. Зупинити їх можливо, але тільки разом з партнерами. Безкарність убиває щодня. Та завжди є шанс не допустити цього знову,

– підкреслила Зеленська.

Христина Решетник

Дружина Григорія Решетника показала відео, де видно наслідки удару по мирних людях у Сумах.

"Суми. Вербна неділя. Люди йдуть до церкви й удар ракетами прямісінько по центру міста. Немає слів! Стільки загиблих – поки "перемовини йдуть нормально та дипломатія працює", – відреагувала Христина Решетник.

Лілія Ребрик

Ведуча поділилась думками про те, що на тлі російських обстрілів зникає відчуття приходу весни та свят. Удари окупантів по цивільних – це щоденний біль, що не вщухає.

Не до фото з вербою. Не до фото з усмішками. Не до передчуттів світла від світлого Великодня, що вже за тиждень. Не до фото з весною, яка нарешті приходить. Не до фото, не до усмішок, не до світла. Суми. Ще не відболів Кривий Ріг. Запоріжжя. Харків. Щоденно болять всі понівечені українські міста. Всі загублені душі. Сотні. Тисячі. Сотні тисяч,

– написала Лілія Ребрик.

Артем Пивоваров

Співак показав жахливе відео удару по Сумах та його наслідків.

"Сьогодні зранку росіяни атакували центр міста балістичною ракетою. Внаслідок ракетного удару загинуло понад 20 людей", – написав Пивоваров.

Злата Огнєвіч

Співачка висловила підтримку тим, хто у скорботі за рідними та близькими.

Свято, яке настане не для всіх. 13 квітня 2025. Вербна неділя. Суми… Мої глибокі співчуття усім постраждалим та загиблим. Сьогодні біль пронизує навіть повітря… Замість миру Україна живе в пеклі. І такі чисті свята, як от сьогодні – затьмарюють трагічні події,

– зауважила артистка.

Інші знаменитості також висловлюють співчуття та закликають світ до рішучих дій.

Українські зірки про удар по Сумах / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, станом на 13:00 13 квітня відомо, що внаслідок російського удару загинули 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей. За даними ОВА, найбільше людей загинуло в тролейбусі, який опинився в епіцентрі атаки.