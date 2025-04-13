Первая леди Украины, известные певцы, ведущие и актеры отреагировали на циничный российский удар по мирным людям в Сумах. Знаменитости выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пишет Show 24.

Важно Россияне нанесли баллистический удар по Сумах, много жертв: все, что известно об ударе

Елена Зеленская

Первая леди Украины сообщила, что Россия ударила по мирным людям просто в выходной день. Она призвала партнеров усилить санкции и политическое давление на страну-агрессора, ведь только так можно остановить зло.

Десятки погибших – это ужас и цинизм, на который способны только террористы. Остановить их возможно, но только вместе с партнерами. Безнаказанность убивает ежедневно. Но всегда есть шанс не допустить этого снова,

– подчеркнула Зеленская.

Кристина Решетник

Жена Григория Решетника показала видео, где видны последствия удара по мирным людям в Сумах.

"Сумы. Вербное воскресенье. Люди идут в церковь и удар ракетами прямо по центру города. Нет слов! Столько погибших – пока "переговоры идут нормально и дипломатия работает", – отреагировала Кристина Решетник.

Лилия Ребрик

Ведущая поделилась мыслями о том, что на фоне российских обстрелов исчезает ощущение прихода весны и праздников. Удары оккупантов по гражданским – это ежедневная боль, что не утихает.

Не до фото с ивой. Не до фото с улыбками. Не до предчувствий света от светлой Пасхи, что уже через неделю. Не до фото с весной, которая наконец приходит. Не до фото, не до улыбок, не до света. Сумы. Еще не отболел Кривой Рог. Запорожье. Харьков. Ежедневно болят все изуродованные украинские города. Все загубленные души. Сотни. Тысячи. Сотни тысяч,

– написала Лилия Ребрик.

Артем Пивоваров

Певец показал ужасное видео удара по Сумах и его последствий.

"Сегодня утром россияне атаковали центр города баллистической ракетой. В результате ракетного удара погибло более 20 человек", – написал Пивоваров.

Злата Огневич

Певица выразила поддержку тем, кто в скорби по родным и близким.

Праздник, который наступит не для всех. 13 апреля 2025 года. Вербное воскресенье. Сумы... Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим и погибшим. Сегодня боль пронизывает даже воздух... Вместо мира Украина живет в аду. И такие чистые праздники, как вот сегодня – затмевают трагические события,

– отметила артистка.

Другие знаменитости также выражают соболезнования и призывают мир к решительным действиям.

Украинские звезды об ударе по Сумах / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, по состоянию на 13:00 13 апреля известно, что в результате российского удара погибли 24 человека, из них 1 ребенок. Пострадало 84 человека, среди которых 7 детей. По данным ОВА, больше всего людей погибло в троллейбусе, который оказался в эпицентре атаки.