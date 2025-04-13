Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Важно Россияне нанесли баллистический удар по Сумах, много жертв: все, что известно об ударе

Детали о погибших в результате ракетного удара

В Вербное воскресенье утром Россия совершила жестокое военное преступление и нанесла ракетные удары по центру города Сумы. В эпицентре взрыва оказался троллейбус, в котором погибло много людей.

Начальник Сумской ОВА Артюха жутко назвал его "троллейбусом смерти". Всего в результате атаки погиб 21 человек.