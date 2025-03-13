Блогер з Кривого Рогу подав документи на громадянство Росії: "Буде моїм домом"
- Блогер Артур Бабич з Кривого Рогу подав документи на отримання громадянства Росії і заявив, що Росія стане його офіційним домом.
- Бабич повинен буде дотримуватися російських законів, включно з можливою участю у військових діях проти України, що він готовий зробити.
Відомий тіктокер Артур Бабич, який родом з Кривого Рогу, зрадив Батьківщину. Він подав документи на отримання громадянства Росії – країни, яка веде війну проти України.
До того ж блогер зробив цинічне звернення до журналістів, пише Show 24.
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Так, Бабич опублікував відео з міграційного центру Сахарова в Москві, де він подав пакет документів для отримання російського паспорта.
Сам досі не вірю, що зовсім скоро Росія офіційно буде моїм домом,
– зазначив у своєму телеграм-каналі блогер.
До того ж зрадник закликав журналістів більше не називати його українським тіктокером.
Важливо зауважити, що отримавши російський паспорт, Бабич повинен буде дотримуватися всіх законів Росії, включно з можливою участю у військових діях проти України. Тіктокер раніше вже про це висловлювався і тоді стало відомо, що Артур Бабич готовий воювати проти України.
Що відомо про Артура Бабича
- Хлопець здобув популярність завдяки коротким відео в тікток. У 2020 році Артур приєднався до московського TikTok-хаусу Dream Team і навіть розпочав музичну кар'єру. Серед його треків: "Хлопець простий", "Мармеладка" і "Свято".
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бабич не підтримав Батьківщину, натомість періодично демонстрував прихильність до країни-агресора та її влади.
- Щоправда, торік тіктокера звинувачували в "дискредитації Збройних сил Росії" після виконання гімну України під час стріму, проте згодом йому дозволили повернутися до Москви, що він і зробив в грудні минулого року.