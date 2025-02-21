Петиція про блокування пісень російською мовою набрала достатню кількість голосів: що далі

17 лютого 2025 року на сайті Кабінету Міністрів з'явилась петиція щодо заборони пісень російською мовою. За лічені дні заява набрала понад 25 тисяч підписів і тепер має розглянутись відповідним державним органом.

Автор петиції – Леоненко Олександр Іванович. У тексті йдеться про те, що громадяни, які залишили свої підписи, вимагають "заборонити пісні російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify та інших, незалежно від національності виконавця", пише 24 Канал з посиланням на петицію.

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Автор тексту також навів чимало обґрунтувань, які мали б сприяти ухваленню відповідного рішення.

Національна безпека та інформаційний простір. На його думку, російськомовний контент може зашкодити українській ідентичності.

На його думку, російськомовний контент може зашкодити українській ідентичності. Фінансування агресії . Прослуховування російськомовної музики українцями сприяє фінансуванню агресора.

. Прослуховування російськомовної музики українцями сприяє фінансуванню агресора. Пропаганда та дезінформація. Автор вважає, що пісні російською мовою, незалежно від національності виконавця, можуть містити в собі елементи ворожої пропаганди.

Автор вважає, що пісні російською мовою, незалежно від національності виконавця, можуть містити в собі елементи ворожої пропаганди. Сприяння популяризації української музики. Заборона російськомовної музики сприятиме розвитку української.

Заборона російськомовної музики сприятиме розвитку української. Захист молоді та формування культурних цінностей. Заборона на музику російської мови допоможе уникнути негативного впливу на молоде покоління.

Заборона на музику російської мови допоможе уникнути негативного впливу на молоде покоління. Іншомовна музика та свобода вибору. Автор вважає, що заборона на російськомовну музику не обмежить свободу вибору, адже громадяни матимуть можливість слухати інші пісні іншими мовами.

В Україні можуть заблокувати пісні російською мовою / Скриншот із сайту

Загалом у петиції наведено три основні вимоги до Кабінету Міністрів України.

Заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify та інших, незалежно від національності виконавця.

Запровадити відповідні законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони.

Провести інформаційні кампанії, що популяризують українську музику та культуру, з метою підтримки національної ідентичності.

Станом на 21 лютого, зібрано 28 тисяч 184 підписи зі 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, днями пісні російського репера Моргенштерна потрапили у топи на найпопулярніших стримінгових платформах – Spotify, Apple Music та YouTube. Його треки витіснили не тільки останні українські хіти, але й пісню Леді Гаги Abracadabra, що заполонила соцмережі.