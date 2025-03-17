Співачка-зрадниця Марі Краймбрері вийшла заміж за колишнього Бузової

Українка Марі Краймбрері одружилася з російським шоуменом Давидом Манукяном (Dava). Співачка-зрадниця показала кадри з весілля з путіністом.

Давид Манукян внесений до бази "Миротворець". Він регулярно бере участь у пропагандистських заходах та незаконно відвідував тимчасово окупований Крим, пише Show 24.

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Запроданка Марі та росіянин Давид не одразу оголосили про свій шлюб, вирішивши оприлюднити новину лише через місяць після церемонії, як зазначають пропагандистські ЗМІ. Пара показала весільні кадри в соцмережах.



Марі Краймбрері вийшла заміж за Давида Манукяна / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що напередодні стало відомо, що Марі Краймбрері вагітна. Тоді ж вона виставила відео, де Dava зробив їй пропозицію.

Водночас офіційно про стосунки артистів стало відомо навесні 2024 року.

Зауважимо, для Давида Манукяна це не перша спроба створити сім'ю. Раніше він мав стосунки з путіністкою Ольгою Бузовою. Їхній півторарічний роман завершився гучним скандалом. Бузова публічно звинуватила Манукяна в насильстві, приниженнях та зрадах, що спричинило резонанс у російському шоубізнесі.

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