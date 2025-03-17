Давид Манукян внесен в базу "Миротворец". Он регулярно участвует в пропагандистских мероприятиях и незаконно посещал временно оккупированный Крым, пишет Show 24.
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Предательница Мари и россиянин Давид не сразу объявили о своем браке, решив обнародовать новость только через месяц после церемонии, как отмечают пропагандистские СМИ. Пара показала свадебные кадры в соцсетях.
Мари Краймбрери вышла замуж за Давида Манукяна / Скриншот из инстаграм-сторис
Интересно, что накануне стало известно, что Мари Краймбрери беременна. Тогда же она выставила видео, где Dava сделал ей предложение.
В то же время официально об отношениях артистов стало известно весной 2024 года.
Заметим, для Давида Манукяна это не первая попытка создать семью. Ранее он имел отношения с путинисткой Ольгой Бузовой. Их полуторагодичный роман завершился громким скандалом. Бузова публично обвинила Манукяна в насилии, унижениях и изменах, что вызвало резонанс в российском шоу-бизнесе.
Что известно об Мари Краймбрери
- Ее настоящее имя – Марина Жадан. Исполнительница родилась 21 августа 1992 года в Кривом Роге. В 2011 году она перебралась в Россию, где сначала работала преподавательницей танцев, а потом начала развивать музыкальную карьеру.
- Сейчас Мари известна в России такими хитами как "Давай навсегда", "Она тебе не подходит" и другими.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину певица ни разу публично не высказалась о войне, зато продолжает выступать с концертами и получать награды в стране-агрессоре. При этом, по имеющейся информации, родители и брат Мари до сих пор живут в Украине.