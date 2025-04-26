Попри війну: українські артисти, які випускають російськомовні пісні

Після початку повномасштабного вторгнення багато українських артистів відмовилися від свого російськомовного репертуару. Вони почали писати пісні українською мовою, а дехто навіть перекладає старі треки на солов'їну.

Однак знайшлися й ті, хто продовжує випускати пісні російською мовою, попри війну, яку Росія розв'язала проти України. Про кого з українських артистів йдеться, дізнавайтеся у матеріалі Show 24.

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Світлана Лобода

Після 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна, Світлана Лобода продовжувала будувати кар'єру в Росії. У 2022 році, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, співачка нібито засудила війну, але деяким українцям її позиція незрозуміла й досі. Ба більше, артистка далі випускає пісні російською мовою, хоча в репертуарі артистки є й україномовні треки.

Світлана Лобода / Фото з інстаграму співачки

T-Fest

T-Fest (Кирило Незборецький) – український музикант родом з Чернівців, який довгий час будував кар'єру в Росії. Після 24 лютого 2022 року він засудив війну та заявив, що покинув країну-терористку ще до її початку. Водночас T-Fest продовжує створювати пісні російською мовою.

T-Fest / Фото з інстаграму музиканта

"Пошлая Молли"

Гурт "Пошлая Молли" – також серед тих, хто випускає треки російською мовою. У жовтні 2024 року, зокрема, вийшов російськомовний мініальбом RATT#WHORE, в який увійшла і популярна пісня "Адская колыбельная". Раніше українці вивели її в тренди YouTube. Ба більше, тоді помітили, що трек можна послухати щонайменше на чотирьох російських платформах: "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" і "VK Музыка".

"Пошлая Молли" / Фото з інстаграму гурту

Зауважимо, що нещодавно пісня Homay російського гурту Ay Yola очолила українські чарти.