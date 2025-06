Їх носять Мадонна, Белла Хадід, Бейонсе та інші: які українські бренди підкорили серця зірок

Українські бренди все частіше з'являються не лише на світових подіумах, а й у гардеробах світових зірок. Знаменитості обирають одяг та аксесуари наших дизайнерів, чим вкотре підтверджують якісь та цінність вітчизняних брендів.

Капелюхи, корсети, сукні та інші речі з'являються на найбільших сценах світу, обкладинках альбомів і червоних доріжках. У матеріалі Show24 дізнавайтеся, які українські бренди найчастіше обирають улюбленці мільйонів.

Ruslan Baginskiy

Бренд Ruslan Baginskiy виник у Львові у 2015 році. Дизайнер Руслан Багінський зумів об'єднати традиційні ремісничі техніки з авангардом street fashion, створивши абсолютно нову естетику головних уборів. Його капелюхи миттєво впізнають за формами, елегантністю та стильним акцентом.

Однією з тих, хто обожнює капелюхи Багінського, є співачка Мадонна. Ба більше, дизайнер створював деякі аксесуари спеціально для її світового турне.

Белла Хадід з'явилася в його капелюсі на Тижні моди в Нью-Йорку, а Бейонсе у 2023 році обрала срібні канотьє для туру Renaissance, який відвідало понад 1,6 мільйона людей.

Серед шанувальниць бренду також Розе та Ліса з BLACKPINK – дівчата одягнули речі Ruslan Baginskiy у кліпі Ice Cream.

BLACKPINK – Ice Cream: дивіться відео онлайн

FROLOV

FROLOV – бренд, заснований Іваном Фроловим у 2015 році, відомий усьому світові своїми корсетами, елегантними сукнями з провокативними деталями, ручною вишивкою і філософією "інтелектуальної сексуальності".

У 2023 році Кайлі Міноуг обрала сукню "Зоря" від FROLOV для обкладинки свого 16-го альбому Tension.

Бейонсе виступала у металевій мінісукні бренду в турі Renaissance World Tour.

Сабріна Карпентер, американська зірка нового покоління, обрала жовту мінісукню з вирізом-серцем на фестиваль Governor Ball у Нью-Йорку.

У 2024 році Дженніфер Лопес з'явилася у топі-сорочці від FROLOV на шоу Saturday Night Live, а у кліпі на пісню Can't Get Enough вона постала у весільній сукні від Івана Фролова.

Навіть італійські рок-зірки Måneskin вже оцінили його естетику.

Oksana Mukha

Oksana Mukha – український бренд із Львова, заснований у 1991 році дизайнеркою Оксаною Мухою. Відомий своїми розкішними весільними та вечірніми сукнями, створеними вручну з італійських, французьких і японських тканин.

На червоній доріжці Оскара Бланка Бланко сяяла в яскравій блискучій сукні від Oksana Mukha.

Керрі Андервуд виступала у ніжній сукні на сцені American Idol, а "Міс Японія 2025" представляла свою країну у вбранні українського дому моди на міжнародному конкурсі краси.

Bevza

Дизайнерка Світлана Бевза створила бренд Bevza ще у 2006 році. З того часу його впізнають за скульптурністю, лаконічністю та глибоким змістом. Її одяг – це тиха розкіш, екофілософія і відсилання до української культури. Основна ідея бренду – Less and Lux: менше форми, більше змісту.

У 2023 році Бевзу запросили на Met Gala, де вона була однією з двох українок серед гостей цього престижного заходу.

Софі Тернер виходила у комбінезоні Bevza заміж у Лас-Вегасі.

Мемі Гаммер, донька Меріл Стріп, одягнула чорну шовкову сукню Bevza на Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі.

На прем'єрі "Сексу і міста" акторка Сінтія Ніксон з'явилася у крученій накидці Dew з колекції весна-літо 2025, натхненої рядком з українського гімну – "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

GASANOVA

GASANOVA – бренд родом з Донецька, заснований дизайнеркою Ельвірою Гасановою у 2013 році. Його впізнають за естетикою невимушеної елегантності, яку вдало поєднують з екстравагантністю.

На fashion-заході Barbara Tag, організованому Mon Cheri, зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Разерфорд обрала чорну вишиванку з кристалами від GASANOVA.

Ріта Ора обрала total black look у 2023 році. Тоді артистка знімалась для жовтневого випуску L'Officiel Brazil.

А Періс Гілтон з'явилася у топі та мікроспідниці з кристалами від бренду в новому рекламному кампейні Alani Nu – у стилі справжньої Барбі.

Сьогодні made in Ukraine – це більше, ніж напис на етикетці. Це про дух, незалежність, свободу та креативність, яку визнають далеко за межами України. Наші бренди вже давно вийшли за межі локального ринку й зараз створюють гідну конкуренцію світовим модним будинкам.