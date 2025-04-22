В дуже особливому місці, – військові та ветерани щемливо відзначили Великдень у Львові

Українські військові та ветерани зустріли Великдень у Шевченківському гаю у Львові. Вони показали, як пройшло святкування.

Крім того, поділилися своїми враженнями. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку UNBROKEN.

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Так, пацієнти реабілітаційного центру UNBROKEN, їхні родини та інші відвідувачі провели Поливаний понеділок разом у Шевченківському гаю, що у Львові.

І гаївки водили, і смаколики куштували, і пісні співали. Все – просто неба в дуже особливому для нас, львів'ян, місці – в атмосфері Музею народної архітектури та побуту Шевченківському гаю. А оскільки нині (21 квітня – 24 Канал) ще й Поливаний понеділок, то не обійшлося і без веселих водних баталій. Це був прекрасний день,

– зазначили в соцмережах UNBROKEN.

Нагадаємо, напередодні Великодня принц Гаррі приїхав в Україну. Він завітав у Superhumans Centre, що у Львові, де поспілкувався з пацієнтами, ветеранами, командою реабілітаційного центру та учасниками Ігор Нескорених.

Що відомо про візит принца Гаррі до Львова

Син короля Чарльза III зустрівся з 10-річним Романом Олексівим, який втратив маму, але пережив російський обстріл Вінниці у 2022 році. Також він мав зустріч з парамедикинею Юлією Паєвською ("Тайрою").

До того ж герцог Сассекський мав зустріч з першою віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки України Юлією Свириденко, яка подарувала йому великодній кошик з особливим наповненням. Так, Меган Маркл з дітьми вже скуштували паску, яку принц Гаррі привіз з України.