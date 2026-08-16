Зараз їх не впізнати: як виглядали українські зірки у дитинстві

Дитячі фото – це не просто спогад, а частина життя, яку кожен із нас проживав. Іноді навіть стає цікаво, як у дитинстві виглядали відомі люди, які зараз одягаються у брендовий одяг, відвідують салони краси і живуть вже на зовсім іншому рівні життя.

Щоб закрити цей гештальт цікавості, 24 Канал далі у матеріалі покаже аріхвні дитячі фото знаменитостей.

Українські зірки у дитинстві

Дмитро Танкович

Танкович народився у Мінську. З дитинства він був веселим та активним: займався стрибками у воду, грав у шкільному театрі.

Дмитро Танкович у дитинстві / Фото з інстаграму ведучого

Михайло Хома (Дзідзьо)

З 8 років Михайло почав займатися музикою – навчався у музшколі та паралельно займався у вокально-хоровому відділі та вивчав академічний вокал. Кажуть, що у дитинстві Михайла Хому називали Робертіном Лоретті (італійський співак, що став відомим у підлітковому віці). Адже він виступав чи не на кожному шкільному й місцевому концерті.

Михайло Хома в дитинстві / Фото з інстаграму Михайла Хоми

Антоніна Хижняк

Акторка ділилась, що завжди любила вчитись і досі має цю пристрасть. Під кінець літа їй ставало нудно, і вона вже хотіла збиратися до школи: купувала зошити, щоденник, зручні ручки й дуже відповідально до цього ставилася.

Антоніна Хижняк у шкільні роки / Фото Пресслужби

Леся Нікітюк

У дошкільному віці дівчину віддали в секцію плавання. Леся навіть досягла звання "Майстра спорту", але не захотіла будувати майбутнє в цій сфері.

Леся Нікітюк у дитинстві / Фото з особистого архіву телеведучої

Олексій Завгородній (Позитив)

Коли хлопцю виповнилось 11 років, то вже тоді він почав співпрацювати з Потапом. У 2004 році Завгородній став частиною колективу New'z'cool.

Олексій Завгородній у дитинстві / Фото з особистого архіву співака

Катерина Павленко

Свого часу викладачка з фортепіано наполягала на тому, щоб Павленко віддали до музичної школи. Родичі дослухались до поради, тому дівчина тривалий час ходила до Ніжинської музичної школи на вокально-хорове відділення. Це був перший крок артистки до великої сцени.

Катерина Павленко з мамою / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

Софія Стеценко

Акторка здобула популярність у серіалі "Свати", коли їй було лише 6 років. Після початку великої війни вона виїхала за кордон і нині перебуває в Канаді, де будує своє життя та кар'єру.

Наразі Софія не знімається в кіно як акторка, проте працює асистенткою на знімальних майданчиках.

Як змінилась Софія Стеценко / Фото з мережі

Ольга Сумська

Тут акторці 14 років. На той момент вона жила в Запоріжжі, а батько був зайнятий будівництвом ковзанки біля їхнього будинку, щоб діти могли насолодитись митями дитинства.

Ольга Сумська в дитинстві / Фото з інстаграму акторки

Макс Барських

Співак виріс у Херсоні. Він розповідав, що у місті немає жодної вулички, якої б він не знав.

Макс Барських у дитинстві / Фото з інстаграму співака

Євген Янович

Гуморист і актор жартував, що його підготовка до школи починалась із копання картоплі з родиною в селі на День Незалежності. Лише після цього можна було повертатися в місто й готуватися до нового навчального року.

Євген Янович у шкільні роки / Фото Пресслужби

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