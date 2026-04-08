Навіть у 17 років: знаменитості, які стали батьками у юному віці

Серед українських відомих людей є чимало тих, хто пізнав батьківство та материнство у доволі юному віці. Здавалось, що у 18 років життя тільки починається, однак комусь тоді довелось піклуватись вже про власну дитину.

24 Канал розповість декілька зіркових історій, коли навіть народження дітей у ранньому віці не стало на заваді на шляху до слави та популярності.

Також читайте У них не було щасливого дитинства: 6 українських зірок, які росли у бідності

Тоня Матвієнко

За словами Тоні, вона познайомилася з першим чоловіком через свого однокласника. Зустріч з майбутнім обранцем відбулася у 1997 році. Співачка почала зустрічатися з ним у 16 років, коли йому було 23. До того ж артистка була впевнена, що залишиться у цьому шлюбі до кінця свого життя.

Однак, коли Матвієнко завагітніла у 17 років й народила доньку, у стосунках пари почалася криза. Через 10 років подружжя розлучилося.

Тоня Матвієнко зі старшою донькою / Фото пресслужби співачки

Сьогодні артистка перебуває у стосунках з Арсеном Мірзояном. Вони виховують спільну доньку Ніну. Старша дівчина – Уляна, живе окремо від зіркової мами.

Віктор Павлік

Не секрет, що співак – багатодітний батько, який чотири рази йшов під вінець. Перша дружина Лідія народила Павліку сина, коли йому було всього 18 років. Сашко пішов стопами батька й також став артистом. Відомо, що чоловік разом із родиною проживає в США.

Віктор Павлік зі старшим сином Олександром / Фото з інстаграму артиста

Друга дружина народила доньку Христину, а третя – сина Павла. На жаль, у 2018 році хлопцю діагностували саркому хребців – рідкісну та агресивну форму раку. Два роки юнак боровся з тяжкою недугою, пройшов 18 курсів хімієтерапії та курс променевої терапії. На жаль, у 2020 році стан його здоров'я почав погіршуватись. 7 серпня серце Павла перестало битись.

Катерина Репяхова – четверта дружина, яка також виконує роль концертного директора, народила співаку сина Михайла. У дитини діагностували неврологічний розлад, що впливає на координацію рухів.

Катерина Осадча

Першим чоловіком жінки був депутат Олег Поліщук. Від цього шлюбу народився найстарший син Осадчої – Ілля. На той момент ведучій було 19 років. Через три роки пара розлучилась.

Катерина Осадча з трьома синами / Фото з соцмереж

Сьогодні Осадча заміжня за Юрія Горбунова. Подружжя виховує двох спільних синів – Іван і Данило.

Роман Сасанчин

Переможець "Голосу країни" вперше став батьком у 19 років. Донечка з'явилась на світ 30 грудня 2021 року.

Та початку вересня 2025 року пара повідомила про розлучення. Ініціаторкою стала Іванна, однак що стало причиною розлучення досі залишається загадкою. Відомо, що дитина зараз живе з мамою в безпеці, однак Роман у майбутньому хоче забрати її до себе.

Ірина Горова

Співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment має двох дітей. Вперше вона стала мамою у 18 років. Тоді народилась донька Наталія від музиканта Юрія Горового.

Ірина Горова з донькою / Фото з соцмереж

Відомо, що дівчина вийшла заміж за іноземця і проживає у Варшаві. Час від часу приїздить до України, щоб провести час з мамою та іншими близькими людьми.

Також в Ірини є син Андрій від репера Потапа, з яким продюсерка розлучилась у 2014 році.