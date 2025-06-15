15 червня, 14:30
Відомий актор Юрій Феліпенко загинув на фронті
Основні тези
- Український актор Юрій Феліпенко, відомий за серіалом "Обіцянка Богу", загинув на фронті, про що повідомила його дружина Катерина Мотрич.
- Після початку повномасштабного вторгнення Юрій добровільно приєднався до батальйону "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.
Український актор Юрій Феліпенко, який знімався в серіалі "Обіцянка Богу", загинув на фронті. Трагічну звістку повідомила його дружина Катерина Мотрич.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
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15 червня Катерина Мотрич опублікувала інстаграм-сторіс, де написала, що Юрій загинув. Вона зазначила, що усі деталі та дату поховання оголосить згодом.
Український актор Юрій Феліпенко загинув / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про службу Юрія Феліпенка у ЗСУ
- Після початку повномасштабного вторгнення актор добровільно приєднався до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону, який виконує бойові завдання на передовій.
- До цього Юрій сам займався волонтерством і допомагав військовим.
- У червні минулого року стало відомо, що Феліпенко одружився з Катериною Мотрич після п'яти років у стосунках, а вже наступного дня він повернувся на бойові позиції.