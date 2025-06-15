Відомий актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Український актор Юрій Феліпенко, який знімався в серіалі "Обіцянка Богу", загинув на фронті. Трагічну звістку повідомила його дружина Катерина Мотрич.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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15 червня Катерина Мотрич опублікувала інстаграм-сторіс, де написала, що Юрій загинув. Вона зазначила, що усі деталі та дату поховання оголосить згодом.

Український актор Юрій Феліпенко загинув / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Юрія Феліпенка у ЗСУ