Уляна Станіславська вперше стала мамою: блогерка показала парні пологи та обличчя донечки

Відома українська блогерка та співачка Уляна Станіславська вперше стала мамою. Знаменитість народила донечку та вже встигла поділитися зворушливими кадрами з пологового будинку на своїй сторінці в інстаграмі.

Радісною звісткою про поповнення в родині артистка поділилася в інстаграмі не одразу. Як з'ясувалося, дівчинка з'явилася на світ ще 27 липня, проте перші дні новоспечені батьки вирішили провести подалі від сторонніх очей, насолоджуючись сімейним затишком.

Трошки часу і я все вам розповім, я зараз реабілітуюсь. Ми неймовірно щасливі!

– поділилася емоціями блогерка.

Уляна Станіславська / фото з інстаграму

Згодом Уляна опублікувала відео, на якому показалася разом із чоловіком Олегом та їхньою крихіткою. Знаменитість не стала приховувати малечу від прихильників і показала теплі моменти, як дитина мирно спить на руках у батьків. Свій допис співачка супроводила лаконічним підписом:

Ми стали батьками найкращої дівчинки.

Уляна Станіславська стала мамою / колаж 24 Каналу

Відомо, що зіркова пара обрала партнерські пологи. Увесь цей час коханий виконавиці перебував поруч, підтримував її у відповідальний момент та не приховував своїх щирих хвилювань. Блогерка також опублікувала перші миті після народження первістка, розділивши своє щастя з підписниками.

Нагадаємо, що про свою вагітність Уляна Станіславська офіційно повідомила у лютому поточного року, будучи на четвертому місяці. Тоді зірка відверто розповідала аудиторії, що перші етапи очікування малюка далися їй доволі складно через сильний токсикоз та постійні емоційні гойдалки. Тепер же всі труднощі позаду, і зіркове подружжя розпочинає новий, щасливий етап батьківства.

А тим часом вагітна Катерина Тишкевич тільки готується стати мамою і поки влаштовує романтичні фотосесії з чоловіком.