Перед пологами зірка влаштувала ніжну фотосесію з коханим на тлі мальовничого краєвиду. На кадрах в інстаграмі акторка не приховує оголений вагітний животик. До речі, це вже друга тематична фотосесія Тишкевич – раніше вагітна Катерина разом з чоловіком позували в образах у стилі старого Голлівуду.
Проте цього разу пара обрала інший настрій – golden hour: тепле світло заходу сонця, відкрите поле з високою травою та лаконічні чорно-білі образи.
Це була маленька подорож за спогадами. Ми зустріли захід сонця серед пагорбів Васильківських Карпат, багато сміялися, гуляли й просто насолоджувалися моментом. А результат – серія фотографій, у яких є тепло, ніжність і кохання,
– написала Юлія Нікітова, яка зробила світлини для Катерини та Валентина.
Нагадаємо, що через серйозні проблеми зі здоров'ям Катерина Тишкевич тривалий час була змушена приймати сильнодіючі ліки, серед яких були й антидепресанти. Оскільки під час вагітності такі препарати протипоказані, акторка поступово відмовилася від них. За її словами, без антидепресантів вона живе вже майже два роки.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Згодом лікарі підібрали для Тишкевич іншу схему лікування, яка допомогла стабілізувати її стан. Саме після цього подружжя вирішило, що готове до поповнення в родині. Зараз акторка продовжує підтримувальну терапію.
До слова, нещодавно Катерина і Валентин влаштували гендер-паті, на якому оголосили стать майбутнього первістка та розсекретили його ім'я.