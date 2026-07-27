Перед родами звезда устроила нежную фотосессию с любимым на фоне живописного пейзажа. На кадрах в инстаграмме актриса не скрывает обнаженный беременный животик. Кстати, это уже вторая тематическая фотосессия Тишкевича – ранее беременная Екатерина вместе с мужем позировали в образах в стиле старого Голливуда.
Однако на этот раз пара выбрала другое настроение – golden hour: теплый свет заката, открытое поле с высокой травой и лаконичные черно-белые образы.
Это была маленькая поездка за воспоминаниями. Мы встретили закат среди холмов Васильковских Карпат, много смеялись, гуляли и просто наслаждались моментом. А результат – серия фотографий, в которых есть тепло, нежность и любовь,
– написала Юлия Никитова, которая сделала фотографии для Екатерины и Валентина.
Напомним, что из-за серьезных проблем со здоровьем Екатерина Тишкевич долгое время была вынуждена принимать сильнодействующие лекарства, среди которых были и антидепрессанты. Поскольку во время беременности такие препараты противопоказаны, актриса постепенно отказалась от них. По ее словам, без антидепрессантов она живет почти два года.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Впоследствии врачи подобрали для Тишкевича другую схему лечения, которая помогла стабилизировать ее состояние. Именно после этого супруги решили, что готовы к пополнению в семье. Сейчас актриса продолжает поддерживающую терапию.
Кстати, недавно Екатерина и Валентин устроили гендер-пати, на котором объявили пол будущего первенца и рассекретили его имя.