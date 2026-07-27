Перед родами звезда устроила нежную фотосессию с любимым на фоне живописного пейзажа. На кадрах в инстаграмме актриса не скрывает обнаженный беременный животик. Кстати, это уже вторая тематическая фотосессия Тишкевича – ранее беременная Екатерина вместе с мужем позировали в образах в стиле старого Голливуда.

Однако на этот раз пара выбрала другое настроение – golden hour: теплый свет заката, открытое поле с высокой травой и лаконичные черно-белые образы.

Это была маленькая поездка за воспоминаниями. Мы встретили закат среди холмов Васильковских Карпат, много смеялись, гуляли и просто наслаждались моментом. А результат – серия фотографий, в которых есть тепло, нежность и любовь,

– написала Юлия Никитова, которая сделала фотографии для Екатерины и Валентина.

Напомним, что из-за серьезных проблем со здоровьем Екатерина Тишкевич долгое время была вынуждена принимать сильнодействующие лекарства, среди которых были и антидепрессанты. Поскольку во время беременности такие препараты противопоказаны, актриса постепенно отказалась от них. По ее словам, без антидепрессантов она живет почти два года.

Впоследствии врачи подобрали для Тишкевича другую схему лечения, которая помогла стабилизировать ее состояние. Именно после этого супруги решили, что готовы к пополнению в семье. Сейчас актриса продолжает поддерживающую терапию.

Кстати, недавно Екатерина и Валентин устроили гендер-пати, на котором объявили пол будущего первенца и рассекретили его имя.