Не витрачайте час: дружина Михайла Федорова звернулася до мережі після його відставки

Відома дизайнерка та дружина впливового українського політика вперше відреагувала на його раптову відставку. Вона зробила різку заяву про особисті кордони та звернулася до тисяч нових підписників.

Дружина ексміністра оборони України Михайла Федорова Анастасія вперше порушила мовчанку після того, як її чоловік офіційно підтвердив свою відставку з посади. Відома дизайнерка та бізнесвумен опублікувала емоційне звернення на своїй сторінці в Instagram, де закликала численних нових підписників поважати її особисті кордони та не чекати від неї жодних політичних заяв.

Анастасія Федорова відверто зізналася, що останніми днями переживає справжню навалу у соцмережах через підвищену увагу до свого чоловіка. Вона чітко дала зрозуміти, що не збирається ставати інструментом у політичних іграх.

Останні дні сюди приходить багато людей через Михайла. Все чудово розумію – навіть краще, ніж ви думаєте. Я дуже ціную власні кордони – свої та своєї дитини. Моя підтримка – це вісім дуже непростих років мого життя, величезна кількість особистих рішень, відповідальності та досвіду, який залишиться за межами цього інфопростору,

– Анастасія Федорова.

Красуня також поспішила розчарувати тих, хто сподівався знайти на її сторінці ексклюзивні політичні інсайди. Вона наголосила, що її блог присвячений зовсім іншим речам.

Якщо ви підписалися в пошуках політичних інсайдів чи як на прямий контакт передачі інформації – не витрачайте свій час. Тут цього не буде. Дякую за повагу,

– додала дружина ексміністра.

Заява дружини Федорова / скриншот з інстаграму

Що відомо про родину та кар'єру Анастасії Федорової

Пара познайомилася ще в студентські роки у гуртожитку в Запоріжжі, а у 2015 році вони офіційно побралися. Анастасія, яка починала кар'єру як викладачка англійської мови для айтівців, згодом заснувала успішний бренд жіночого одягу COVER, що приніс їй світову славу. Попри високий статус чоловіка, дизайнерка завжди підкреслювала свою незалежність і заявляла, що не є просто "роллю чи функцією" у його кар'єрі.



Анастасія та Михайло Федорови з донькою / фото з інстаграму

До речі, Федоров зробив першу заяву після рішення Зеленського замінити його та підсумував свою роботу.