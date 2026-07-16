Жена бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова Анастасия впервые нарушила молчание после того, как ее муж официально подтвердил свою отставку с должности. Известная дизайнер и бизнесвумен опубликовала эмоциональное обращение на своей странице в инстаграме, где призвала многочисленных новых подписчиков уважать ее личные границы и не ждать от нее никаких политических заявлений.

Анастасия Федорова откровенно призналась, что в последние дни переживает настоящий натиск в соцсетях из-за повышенного внимания к своему мужу. Она четко дала понять, что не собирается становиться инструментом в политических играх.

В последние дни сюда приходит много людей из-за Михаила. Я все прекрасно понимаю – даже лучше, чем вы думаете. Я очень ценю личные границы – свои и своего ребенка. Моя поддержка – это восемь очень непростых лет моей жизни, огромное количество личных решений, ответственности и опыта, который останется за пределами этого инфопространства,

– Анастасия Федорова.

Красавица также поспешила разочаровать тех, кто надеялся найти на ее странице эксклюзивные политические инсайды. Она подчеркнула, что ее блог посвящен совсем другим вещам.

Если вы подписались в поисках политических инсайдов или в надежде на прямой контакт для передачи информации – не тратьте свое время. Здесь этого не будет. Спасибо за уважение,

– добавила супруга экс-министра.

Заявление супруги Федорова / скриншот из инстаграма

Что известно о семье и карьере Анастасии Федоровой

Пара познакомилась еще в студенческие годы в общежитии в Запорожье, а в 2015 году они официально поженились. Анастасия, которая начинала карьеру как преподавательница английского языка для ИТ-специалистов, впоследствии основала успешный бренд женской одежды COVER, принесший ей мировую славу. Несмотря на высокий статус мужа, дизайнер всегда подчеркивала свою независимость и заявляла, что не является просто "ролью или функцией" в его карьере.



Анастасия и Михаил Федоровы с дочерью / фото из инстаграма

Кстати, Федоров сделал первое заявление после решения Зеленского заменить его и подвел итоги своей работы.