Укрпошта пообіцяла Вадиму Олійнику зняти кліп: до чого тут Козловський і його "Піна Колада"

Днями стало відомо, що Віталій Козловський виплатив борг Ігорю Кондратюку, тому тепер права на пісні належать співакові. Він повернувся на сцену та переспівав свій хіт "Піна Колада" українською мовою на благодійному шоу "Нашебачення 2".

Після виступу Віталія Козловського україномовна версія пісні "Піна Колада" завірусилася у соціальних мережах. А про повернення, схоже, задумався Вадим Олійник, пише Show 24 з посиланням на його акаунт у тіктоці.

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Вадим Олійник, який раніше співав у дуеті з Володимиром Дантесом, зняв відео під україномовну версію пісні Віталія Козловського "Піна Колада". Ролик вже набрав понад 800 тисяч переглядів та понад 50 тисяч лайків.

Навіть Козловський повернувся, а я ні,

– з гумором зазначив Олійник.

У коментарях люди підтримують співака та пишуть, що чекають його повернення на сцену:

"В тебе в запасі 13 років", – написав Віталій Козловський.

"Котику, чекаємо!"

"Якраз саме час – тільки з піснею "Женщіна Оля".

"Чекаємо на фіт з Дантесом "Мені вже не 20".

"Олійник, я в тебе вірю!"

"Чекаємо! Я обрізала ваше обличчя з журналів і казала, що ви мій чоловік".

"З Дантесом "Олю" перекладіть на українську!"

До речі, Укрпошта запропонувала Олійнику зняти кліп на нову пісню у них, якщо коментар набере 1000 лайків. Він вже зібрав понад 25 тисяч лайків, а сам співак погодився на пропозицію.

Укрпошта запропонувала Вадиму Олійнику зняти кліп у них / Скриншот з тіктоку

Віталій Козловський заспівав "Піна Коладу" українською

На благодійному шоу "Нашебачення 2" Віталій Козловський переспівав свій хіт "Піна Колада" українською мовою. Він вийшов на сцену у власному образі з нульових, з'явившись з довгим волоссям.

"За свою свободу потрібно боротися. Боріться – поборете. Наша країна зараз бореться. Нарешті – всі мої пісні тепер мої. Це тільки початок. Ще хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігорю, дякую вам. І до побачення", – сказав артист зі сцени.