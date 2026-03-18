Укр Рус
Найлюбиміша моя любов, – соліст хору "Гомін" замилував фотографіями з сином
18 березня, 12:01
2

Марія Примич
Основні тези
  • Вадим Яценко, головний диригент львівського муніципального хору "Гомін", поділився новими фотографіями з сином у своєму інстаграмі.
  • Фотографії були зроблені на арені Rudolf Weber Arena в Оберхаузені, де Яценко виступав разом із The Rock Symphony Orchestra.

Головний диригент і художній керівник львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко вже багато років перебуває у шлюбі з Анастасією Рябошапко. У 2018 році у пари народився син, якого вони назвали Максимом.

Яценко показав нові фотографії з сином. Артист опублікував їх на своїй сторінці в інстаграмі.

Вадим Яценко поділився з підписниками трьома чорно-білими фотографіями з сином. Артист ніжно дивиться на Максима та цілує його. На одній зі світлин вони показують одне одному язик.

Найлюбиміша моя любов. Зюзь, 
– написав Яценко.

Фото зроблені на арені Rudolf Weber Arena у німецькому місті Оберхаузен. Учора, 17 березня, Яценко виступав там разом із The Rock Symphony Orchestra, де є диригентом. Його дружина також є учасницею колективу.

Вадим Яценко з сином / Фотографка Maya Maksimova

 

 

Що відомо про стосунки Вадима Яценка з дружиною?

  • Вадим Яценко познайомився зі своєю майбутньою дружиною в одній із київських шкіл. Анастасія переїхала у столицю з Маріуполя. Потім вони разом вступили до консерваторії.

  • Відтоді Вадим та Анастасія не розлучаються. Артист освідчився коханій, коли їм було по 20 років: "Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося".