Найлюбиміша моя любов, – соліст хору "Гомін" замилував фотографіями з сином
- Вадим Яценко, головний диригент львівського муніципального хору "Гомін", поділився новими фотографіями з сином у своєму інстаграмі.
- Фотографії були зроблені на арені Rudolf Weber Arena в Оберхаузені, де Яценко виступав разом із The Rock Symphony Orchestra.
Головний диригент і художній керівник львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко вже багато років перебуває у шлюбі з Анастасією Рябошапко. У 2018 році у пари народився син, якого вони назвали Максимом.
Яценко показав нові фотографії з сином. Артист опублікував їх на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також Де зараз Вадим Яценко з хору "Гомін", який став популярним завдяки пісні "Цей сон"
Вадим Яценко поділився з підписниками трьома чорно-білими фотографіями з сином. Артист ніжно дивиться на Максима та цілує його. На одній зі світлин вони показують одне одному язик.
Найлюбиміша моя любов. Зюзь,
– написав Яценко.
Фото зроблені на арені Rudolf Weber Arena у німецькому місті Оберхаузен. Учора, 17 березня, Яценко виступав там разом із The Rock Symphony Orchestra, де є диригентом. Його дружина також є учасницею колективу.
Вадим Яценко з сином / Фотографка Maya Maksimova
Що відомо про стосунки Вадима Яценка з дружиною?
Вадим Яценко познайомився зі своєю майбутньою дружиною в одній із київських шкіл. Анастасія переїхала у столицю з Маріуполя. Потім вони разом вступили до консерваторії.
Відтоді Вадим та Анастасія не розлучаються. Артист освідчився коханій, коли їм було по 20 років: "Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося".