Зірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: ніжне фото артиста з вагітною дружиною

Художній керівник хору імені Верьовки та соліст колективу "Гомін" Вадим Яценко невдовзі вдруге стане батьком.

Разом із дружиною Анастасією він чекає на народження другої дитини. Радісною новиною подружжя поділилося в інстаграмі, опублікувавши спільне фото.

На світлині Вадим позує в чорному костюмі та ніжно обіймає дружину. Анастасія одягнена в білу сукню, яка підкреслює її округлий животик.

Працювали ці концерти втрьох,

– лаконічно підписали фото Яценки.

Вадим Яценко з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Анастасії

Так подружжя підтвердило здогадки шанувальників про майбутнє поповнення в родині. Раніше уважні глядачі помітили зміни у фігурі Анастасії на відео з виступів The ROCK SYMPHONY Orchestra, які поширювалися в соцмережах.

Нагадаємо, що Вадим та Анастасія знайомі ще зі шкільних років і пройшли довгий шлях разом, а у 2018 році в їхній родині народився первісток – син Максим.

Вадим Яценко з сином / Фото з інстаграму музиканта

Тим часом вагітна співачка Diana Gloster розсекретила стать первістка.