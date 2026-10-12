Вместе с женой Анастасией он ждет рождения второго ребенка. Радостной новостью супруги поделились в инстаграме, опубликовав совместное фото.

На снимке Вадим позирует в черном костюме и нежно обнимает жену. Анастасия одета в белое платье, которое подчеркивает ее округлый животик.

Работали над этими концертами втроем,

– так лаконично подписали фото супруги.

Вадим Яценко с беременной женой / Фото из инстаграма Анастасии

Так они подтвердили догадки поклонников о будущем пополнении в семье. Ранее внимательные зрители заметили изменения в фигуре Анастасии на видео с выступлений The ROCK SYMPHONY Orchestra, которые распространялись в соцсетях.

Напомним, что Вадим и Анастасия знакомы еще со школьных лет и прошли долгий путь вместе, а в 2018 году в их семье родился первенец – сын Максим.

Вадим Яценко с сыном / Фото из инстаграма музыканта

Тем временем беременная певица Diana Gloster раскрыла пол своего первенца.