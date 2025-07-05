Соліст хору "Гомін" розкрив, чи планує почати сольну кар'єру

В соціальних мережах здобув популярності ролик з виступу хору "Гомін". На відео пісню Степана Гіги "Цей сон" виконував диригент і соліст львівського хору Вадим Яценко.

Однак популярність не підштовхує його до думок про сольну кар'єру. Про це Вадим Яценко розповів 24 Каналу, зауваживши, що все ж він не відмовиться від окремих пропозицій.

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Які пропозиції розгляне Яценко

Диригент та соліст львівського хору "Гомін" зазначив, що він не планує займатись сольною кар'єрою як співак Вадим Яценко. Однак, якщо будуть класні проєкти, завдяки яких можна буде популяризувати українську музику та культуру, він приєднається

Можливо, це якимись окремими кейсами може розглядатися. Однак так, що я зараз, не знаю, буду шукати продюсера, щоб співати пісні, то точно ні,

– наголосив він.

До речі, Яценко 7 років тому брав участь у проєкті "Голос країна". Він зізнався, що був переконаний: участь у проєкті стане для нього цікавим і цінним досвідом, але точно не початком сольної кар'єри.

Нагадаймо, що хор став сенсацією на TikTok завдяки відео з акапельним виконанням пісні "Цей сон". Зараз ролик набрав вже понад 7 мільйонів переглядів, після публікації відео всі квитки на концерти "Гомону" розкупили аж до кінця року.