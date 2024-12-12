Прем'єра кліпу Massandra відбулася на початку вересня минулого року. Наразі він має понад 16 мільйонів переглядів на ютубі, пише 24 Канал з посиланням на TOP 100 Global Music Videos.

Не пропустіть Обійшла Jerry Heil і KOLA: хто став найкращою артисткою 2024 за версією Megogo Music Awards

Бачте, а ви казали, що Latexfauna – це х*йня. Воно то так. Але наш кліп Massandra залетів у світові тренди ютубчика й увійшов у топ-100 музичних відео у світі. Майже щодня він набирає по мільйону переглядів. Вітаємо себе та Інді Хайт і його команду з єб*йшим результатом,

– йдеться у дописі гурту.

Перше місце у TOP 100 Global Music Videos посів кліп APT ROSÉ та Бруно Марса. У рейтингу є й інші світові зірки, зокрема Біллі Айліш, Леді Гага, Шакіра та гурт One Direction.

Що відомо про кліп Latexfauna Massandra

Нагадаємо, що над кліпом на пісню Massandra працював український режисер та кліпмейкер єврейського походження Інді Хайт.

Давайте без лишньої скромності. Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо "лизати мед прямо з вулика", а хто цього не робе, той – бідолаха, сорян,

– йдеться в описі до кліпу.

Latexfauna – Massandra: дивіться відео онлайн

В описі гурт Latexfauna також закликав фанів підписуватися на їхню сторінку на OnlyFans, аби побачити, як знімали кліп Massandra. Музиканти повідомили, що гроші з підписок підуть на допомогу Збройним Силам України.