"Був дуже світлою людиною": на фронті загинув музикант з Івано-Франківщини Валентин Ємбрик

Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув молодший сержант, музикант Валентин Ємбрик. Життя військовослужбовця обірвалося 26 лютого 2025 року.

З лютого він вважався зниклим безвісти. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Бурштинської міської ради.

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Хоча все вказувало на можливу загибель, у наших серцях все ж жевріла маленька надія – очікування дива. На жаль, тепер ця надія змінилася на гіркий біль втрати,

– йдеться у дописі.

Що відомо про Валентина Ємбрика

Валентин Ємбрик народився 31 серпня 2000 року в місті Ужгород, що на Закарпатті. Дитинство та юність провів у місті Бурштин Івано-Франківської області. Там він навчався в гімназії, а потім – в енергетичному коледжі на економічному факультеті. З ранніх років серце Валентина належало музиці.

Хлопець вчився грати на скрипці в Бурштинській музичній школі, виступав у ансамблі "Кредо" під керівництвом Ярослава Сливоцького, брав участь у концертах та музичних конкурсах.

Свій музичний шлях Ємбрик продовжив у Київській академії мистецтв на кафедрі скрипки. Він отримав диплом бакалавра з відзнакою, працював у музичних колективах і викладав у столичній музичній школі. Згодом Валентин вступив на магістратуру в Київську муніципальну академію музики імені Р.М.Глієра.

На війні загинув Валентин Ємбрик / Фото Бурштинська міська рада

Диригентка та волонтерка Катерина Косецька розповіла Суспільному, що він грав у оркестрі "Rejouissance".

Ми з ним грали багато концертів, гастролювали до Львова, Ніжина, Ірпеня. Валентин був дуже світлою людиною. Завжди підіймав усім настрій. І головне – був справжнім свідомим громадянином України,

– сказала Косецька.

У січні 2023 року Валентин Ємбрик добровільно підписав контракт із ЗСУ. Пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА. Разом із побратимами хлопець створив взвод "Махно-груп".

"Мужність, патріотизм і глибока внутрішня гідність – усе це було в характері Валентина. Він віддав своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу", – зазначили у Бурштинській міській раді.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув Богдан Немцов – колишній музикант академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії.