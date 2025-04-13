Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Україна втратила ще одного пілота F-16: що відомо про загибель льотчика Павла Іванова
Помер захисник з Прикарпаття Іван Цибуля
Заступник міського голови Бурштина розповів, що Іван Цибуля народився 6 жовтня 1980 року в селі Насташине Бурштинської громади Івано-Франківської області. Він мобілізувався до ЗСУ у 2024 році.
На жаль, 11 квітня 2025 року український захисник помер у лікарні в Рівному.
Він пішов з життя від хвороби. Наразі плануємо перевезти тіло військовослужбовця додому для проведення чину похорону,
— повідомив Іван Драгун.
У 44-річного воїна залишилися мати, сестра та бабуся.
Читайте також Навіки в строю: на війні загинув військовий з Тернопільщини Василь Починюк
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника Івана Цибулі. Вічна пам'ять і слава Героєві!