Пішла ціла епоха: Гвінет Пелтроу, Сінді Кроуфорд та інші вшанували пам'ять Валентіно Гаравані

19 січня у віці 93 років помер італійський дизайнер і засновник бренду Valentino Валентіно Гаравані. Похорон митця відбудеться у п'ятницю, 23 січня, в базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі та деї-Мученики у Римі.

Вбрання від Valentino носило багато світових зірок, зокрема Дженніфер Еністон, Гвінет Пелтроу, Ніколь Кідман та Енн Гетевей. Хто з відомих людей вшанував його пам'ять, розповість 24 Канал.

Не пропустіть Помер засновник бренду Valentino Валентіно Гаравані

Гвінет Пелтроу

Як пише Deadline, Валентіно Гаравані одягав оскароносну акторку Гвінет Пелтроу на Met Gala, численні церемонії нагородження, а також на її весілля з Бредом Фелчаком у 2018 році.

Мені так пощастило знати й любити Валентіно – знати справжнього чоловіка особисто. Чоловіка, який був закоханий у красу, свою родину, своїх муз, своїх друзів. Своїх собак, свої сади та гарну голлівудську історію. Я так його любила,

– написала вона.

Знаменитість додала, що пішла ціла епоха, і зізналась, що їй буде дуже не вистачати дизайнера.

Сінді Кроуфорд

Американська супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала фотографії з Гаравані в інстаграмі.

Мені розбила серце звістка про смерть Валентіно Гаравані. Він був справжнім майстром своєї справи, і я завжди буду вдячна за роки, які мала честь тісно співпрацювати з ним,

– наголосила зірка.

Коко Роша

Канадська супермодель Коко Роша, яка має ірландське та українське коріння, наголосила, що вчора ми втратили "ще одного гіганта" індустрії моди й "справжнього джентльмена".

Мені пощастило знати Валентіно не лише як культового римського кутюр'є, а і як теплу, щедру особистість, яка формувала моду з грацією, дисципліною та красою. Його спадщина живе у стриманості, елегантності та переконаності, які визначали як цю людину, так і її роботу,

– написала Роше.

Зак Позен

Американський модельєр Зак Позен написав, що разом із Валентіно пішла епоха "рідкісної елегантності та грації". За словами чоловіка, Гаравані глибоко вірив у красу, гламур і силу та любив жінок. "Він був справжнім джентльменом і романтиком у всіх сенсах цього слова", – додав Позен.

Валентіно був справді єдиним у своєму роді, останнім представником покоління майстрів з іншого часу та способу життя, проте завжди цікавився майбутнім і глибоко підтримував таланти,

– поділився модельєр.