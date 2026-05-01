Фіналістка Нацвідбору-2026 приголомшила схудненням на 33 кілограми: фото до та після
- Valeriya Force схудла на 33 кілограми, знизивши вагу з 86 до 53 кілограмів, і закликала підписників любити себе незалежно від ваги.
- Вона підкреслила важливість тривалого і смачного харчування, яке можна підтримувати все життя, а не обмежуватись короткостроковими дієтами.
Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Valeriya Force (Валерія Симулик) розповіла, як схудла на 33 кілограми. Співачка показала фотографії до та після.
Результатами схуднення Valeriya Force поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Валерія розповіла, що важила 86 кілограми і схудла до 53. Співачка зізналась, що її цькували через зайву вагу, зокрема під час участі в шоу "Україна має талант" та "X-Фактор".
Коментарі, обговорення, порівняння тиск. Але знаєте, що найважливіше? Важила я 86 кілограмів, 70, 60 чи 53 – я завжди любила себе,
– зауважила вона.
Фіналістка Нацвідбору-2026 закликала підписників любити й приймати себе, додавати собі впевненості, красиво одягнувшись або зробивши укладку.
І повір – люди набагато менше чіпляються, коли ти сама себе несеш як цінність. Це те, що врятувало мене у мої 86 кілограмів, коли я не могла схуднути близько 7 років. Я просто прийняла себе і почала жити своє життя, а не чекати, "коли схудну",
– додала Симулик.
Також, за словами співачки, дробне харчування (коли людина вживає їжу невеликими порціями кожні 3 – 4 години) – це не про здорове схуднення.
Харчування не має бути "на 2 тижні". Воно має бути на все життя. І, щоб це працювало, воно має бути смачним. Не "суха риба з овочами", від якої нудить. Я люблю смачно поїсти. І я навчилась поєднувати це з результатом. І найголовніше – я навчилась любити себе в будь-якому стані,
– наголосила Валерія.
Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", повідомила на своїй сторінці у Threads, що схудла на 33 кілограми. Військова також зіштовхувалась із булінгом.
Хто така Valeriya Force?
Валерія Симулик – харків'янка. У 9 років дівчина взяла участь у 2 сезоні талант-шоу "Україна має талант". На кастингу вона виконала пісню Б'єрк Its oh so quiet й отримала 3 "так" від суддів.
У 14 років співачка прийшла на "X-Фактор 5". На кастингу в Харкові Валерія заспівала трек Адель Set Fire To The Rain. Вона потрапила до команди Івана Дорна.
Згодом Симулик переїхала до США. У 2026 році вона стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення. Артистка посіла 9 місце з композицією Open Our Hearts.