Має елегантний смак: дизайнерка розповіла, які прикраси обирає Олена Зеленська
- Олена Зеленська часто використовує прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry, заснованого Валерією Гуземою, для доповнення своїх образів.
- Бренд почав співпрацю з Зеленською у 2019 році, і з того часу стилісти першої леді звертаються до Guzema Fine Jewelry для підбору ювелірних виробів.
Олена Зеленська часто доповнює свої образи прикрасами від українського ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry. Його засновниця, дизайнерка Валерія Гузема, розповіла про співпрацю з першою леді України.
Бренд Guzema Fine Jewelry почав працювати з Зеленською ще у 2019 році. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Гуземи "Економічній правді".
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Наша взаємодія почалася ще з часів інавгурації, коли Олена обрала нас як бренд, який вона хоче вдягти. Я не одразу повірила в це. Для мене була велика честь, що вона обрала саме нас,
– зізналась дизайнерка.
З того часу перша леді України почала носити прикраси Guzema Fine Jewelry. Валерія Гузема поділилась, що стилісти Олени Зеленської звертаються до команди бренду і підбирають їй ювелірні вироби.
Гузема зазначила, що Зеленська має елегантний смак і "обирає мінімалістичні форми".
Мені імпонує, що вона теж обирає прикраси зі змістом. Наприклад, нашу благодійну брошку вона вдягла на важливий візит у США. Це така м'яка дипломатія, яка підсилює знакові сенси для України. Я дуже вдячна пані Олені за те, що вона підкреслює це і не уникає цих деталей,
– додала Валерія.
Інтерв'ю з Валерією Гуземою: дивіться відео онлайн
Олена Зеленська у брошці Guzema Fine Jewelry
Навесні Олена Зеленська зустрілася з представниками закладів вищої освіти. Перша леді України одягла чорний костюм, а свій образ доповнила брошкою від Guzema Fine Jewelry, створеною спільно з Gunia Project.
Брошка увійшла до колекції "Незалежна", яку бренди випустили до 30-річчя незалежності України. У 2021 році прикраса коштувала близько 25 тисяч гривень.