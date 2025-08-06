Бренд Guzema Fine Jewelry начал работать с Зеленской еще в 2019 году. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Гуземы "Экономической правде".

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Наше взаимодействие началось еще со времен инаугурации, когда Елена выбрала нас как бренд, который она хочет надеть. Я не сразу поверила в это. Для меня была большая честь, что она выбрала именно нас,

– призналась дизайнер.

С тех пор первая леди Украины начала носить украшения Guzema Fine Jewelry. Валерия Гузема поделилась, что стилисты Елены Зеленской обращаются к команде бренда и подбирают ей ювелирные изделия.

Гузема отметила, что Зеленская имеет элегантный вкус и "выбирает минималистичные формы".

Мне импонирует, что она тоже выбирает украшения со смыслом. Например, нашу благотворительную брошь она надела на важный визит в США. Это такая мягкая дипломатия, которая усиливает знаковые смыслы для Украины. Я очень благодарна госпоже Елене за то, что она подчеркивает это и не избегает этих деталей,

– добавила Валерия.

Интервью с Валерией Гуземой: смотрите видео онлайн

Елена Зеленская в броши Guzema Fine Jewelry

Весной Елена Зеленская встретилась с представителями высших учебных заведений. Первая леди Украины надела черный костюм, а свой образ дополнила брошью от Guzema Fine Jewelry, созданной совместно с Gunia Project.

Брошь вошла в коллекцию "Независимая", которую бренды выпустили к 30-летию независимости Украины. В 2021 году украшение стоило около 25 тысяч гривен.