Бренд Guzema Fine Jewelry почав працювати з Зеленською ще у 2019 році. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Гуземи "Економічній правді".

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Наша взаємодія почалася ще з часів інавгурації, коли Олена обрала нас як бренд, який вона хоче вдягти. Я не одразу повірила в це. Для мене була велика честь, що вона обрала саме нас,

– зізналась дизайнерка.

З того часу перша леді України почала носити прикраси Guzema Fine Jewelry. Валерія Гузема поділилась, що стилісти Олени Зеленської звертаються до команди бренду і підбирають їй ювелірні вироби.

Гузема зазначила, що Зеленська має елегантний смак і "обирає мінімалістичні форми".

Мені імпонує, що вона теж обирає прикраси зі змістом. Наприклад, нашу благодійну брошку вона вдягла на важливий візит у США. Це така м'яка дипломатія, яка підсилює знакові сенси для України. Я дуже вдячна пані Олені за те, що вона підкреслює це і не уникає цих деталей,

– додала Валерія.

Інтерв'ю з Валерією Гуземою: дивіться відео онлайн

Олена Зеленська у брошці Guzema Fine Jewelry

Навесні Олена Зеленська зустрілася з представниками закладів вищої освіти. Перша леді України одягла чорний костюм, а свій образ доповнила брошкою від Guzema Fine Jewelry, створеною спільно з Gunia Project.

Брошка увійшла до колекції "Незалежна", яку бренди випустили до 30-річчя незалежності України. У 2021 році прикраса коштувала близько 25 тисяч гривень.