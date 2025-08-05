Вона з'явилася в стильній вишиванці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку першої леді України.

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Олена Зеленська одягнула вишиванку з вишивкою "білим по білому". Вбрання має широкі довгі рукави, прикрашені акуратним орнаментом у традиційних українських мотивах. Сорочка доповнена коміром-стійкою та зав'язками з китицями.

До вишиванки перша леді підібрала темні класичні штани з високою талією та підбори-човники. Завершили look витончені сережки у формі півкола, а також нюдовий макіяж і акуратна зачіска, які підкреслили природну красу Олени Зеленської.

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Зауважимо, що перед цим Олена Зеленська взяла участь в Українсько-японському форумі, який проходив у Токіо. Наша редакція тоді також писала про образ першої леді України, адже вона вкотре мала дуже стильний та водночас елегантний зовнішній вигляд.