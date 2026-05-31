Зірка "Левів на джипі" Валік Міхієнко одружився: перші фото з весілля
Учасник проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко одружився з коханою. Анастасія та Валентин перебувають у стосунках більш як два роки.
У соцмережах діляться першими кадрами з весілля пари. Зокрема, фото наречених з'явилося в телеграм-каналі Михайла Лебіги, а також інстаграм-сторіз іншого "Лева на джипі", Миколи Зирянова.
Пара наречених обрала вбрання світлих кольорів. Анастасія постала у білосніжній сукні з напівпрозорим корсетом, що прикрашений мереживом. Її образ доповнювала фата, лаконічна зачіска та прикраси.
Валік Міхієнко одружився з коханою / Фото з телеграму Міші Лебіги
Настя також детальніше показала своє весільне вбрання.
Уже дружина,
– поділилась дівчина.
Анастасія показала весільний образ / Фото з інстаграм-сторіз
Валентин одягнув білу футболку та молочний костюм вільного крою.
Серед гостей було чимало зіркових друзів пари – гумористів, блогерів, ведучих. Зокрема, Михайло Лебіга, Роман Щербан, Костянтин Трембовецький, Микола Зирянов, Женя Янович та інші.
Наречені з друзями / Фото з інстаграму Миколи Зирянова
Зазначимо, також нещодавно одружився інший український артист – DREVO. Автор хіта "Смарагдове небо" зіграв весілля з коханою, Яною Рудник.
Яка історія кохання пари?
Валентин познайомився з коханою Анастасією в одному з закладів. Про це гуморист розповідав під час стриму.
Настя ж на своїй сторінці ділилась, що вони перебувають у стосунках близько двох років. У закоханих також є домашній улюбленець – собака Моніка породи мальтіпу.
У січні цього року пара заручилася. Валік зробив коханій пропозицію під час відпочинку в Буковелі.